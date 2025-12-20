Tatiana pone a cantar y bailar a la niñez mazatleca en la Villa Navideña del Parque Central

En un ambiente lleno de luces, colores y espíritu decembrino, la cantante infantil Tatiana ofreció un concierto en la avenida Leonismo, como parte del programa artístico de la recién inaugurada Villa Navideña del Parque Central.

El evento reunió a decenas de familias, principalmente niñas y niños, quienes acudieron para disfrutar de una tarde-noche de música y diversión.

Con una trayectoria de más de tres décadas dedicada al público infantil, Tatiana, conocida a nivel nacional como “La Reina de los Niños”, demostró por qué sigue siendo una de las figuras más queridas por varias generaciones.

Durante su presentación, cantó, bailó e interactuó constantemente con los pequeños, quienes no dudaron en corear cada una de las canciones y seguir las coreografías desde sus lugares.

El repertorio incluyó temas clásicos que han marcado su carrera, así como canciones de su más reciente álbum. Entre las melodías interpretadas destacaron Navidad Rock, el Remix de rondas que integró Estrellita, Pin Pon y El patio de mi casa, además de Arbolito de Navidad, La patita Lulú, La Navidad, Frosty El muñeco de nieve, Rodolfo el Reno y el infaltable No me quiero bañar, canciones que provocaron aplausos y sonrisas entre los asistentes.

Durante su mensaje al público, la cantante expresó sentirse ya “mazatleca”, al recordar que esta es la tercera ocasión que visita el puerto.

Mencionó su participación previa en el desfile del Martes de Carnaval, en el Festival del Día del Niño, y ahora en este festival navideño, lo que dijo le ha permitido crear un vínculo especial con las familias mazatlecas.

El público infantil fue el principal protagonista del evento, ya que niñas y niños no solo cantaron y bailaron, sino que también respondieron a las dinámicas y saludos que la artista dirigió desde el escenario, generando un ambiente de cercanía y alegría familiar.

No obstante, pese a la calidad del espectáculo y a la reconocida trayectoria de Tatiana como cantante infantil, se pudo observar la presencia de sillas vacías en el área destinada para el público, situación que contrastó con la energía mostrada por quienes sí asistieron al concierto.

El evento formó parte de las actividades organizadas dentro de la Villa Navideña del Parque Central, espacio que busca ofrecer opciones de recreación y convivencia familiar durante la temporada decembrina, consolidándose como un punto de encuentro para locales y visitantes.

Participan niños en dinámicas

Previo al concierto, el ambiente festivo estuvo a cargo del payaso Tombi, quien se encargó de animar a los asistentes con diversas dinámicas dirigidas a los más pequeños.

Con juegos, bromas y concursos, logró mantener la atención del público infantil, además de regalar algunos obsequios a las niñas y niños que participaron, generando risas y entusiasmo mientras se preparaba el escenario para la presentación de Tatiana.