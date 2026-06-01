Taylor Swift anuncia la canción original ‘I Knew It, I Knew You’ para Toy Story 5

Tras varias semanas de especulaciones entre sus seguidores, Taylor Swift confirmó a través de sus redes sociales que formará parte de la película ‘Toy Story 5’, la nueva entrega de Pixar que llegará a los cines en junio de 2026.

La cantante reveló que no solo participará en el proyecto musicalmente, sino que también escribió e interpretó una canción inédita creada especialmente para la cinta.

La cantante explicó que este proyecto representa un momento importante en su carrera por el vínculo personal que tiene con la franquicia desde su infancia.

La noticia también terminó con las teorías que circulaban en internet relacionadas con una campaña promocional que utilizaba las iniciales “TS”, lo que muchos fanáticos asociaron con la cantante desde hace semanas.

La canción original llevará por título “I Knew It, I Knew You”, que en español puede traducirse como “Lo Sabía, Te Conocía”. El estreno oficial está programado para el próximo 5 de junio de 2026, días antes del lanzamiento de la película.

Swift adelantó que el tema contará con varias versiones especiales para sus seguidores. Además de la edición principal, también estarán disponibles formatos acústico y para piano, como lo hace en algunos de sus lanzamientos más importantes.

La cantante explicó que comenzó a trabajar en la composición después de ver una versión preliminar de la película.

Durante el anuncio, la intérprete señaló que participar en esta franquicia representa un sueño personal que comenzó desde que era niña, pues vio la primera película cuando tenía cinco años y que desde entonces mantiene una conexión emocional con la saga creada por Pixar, señala elimparcial.com.

Añadió que formar parte de una producción que marcó su infancia tiene un valor especial, especialmente porque ahora puede contribuir con música original para una nueva generación de espectadores.