Taylor Swift anuncia ‘Midnights’, su nuevo álbum

“Nos quedamos despiertos en el amor y el miedo, en la confusión y en las lágrimas. Miramos las paredes y bebemos hasta que nos respondan. Nos retorcemos en nuestras jaulas hechas por nosotros mismos y rezamos para no estar, en este momento, a punto de cometer algún fatídico error que cambie la vida”, escribió Swift en Instagram.

“Esta es una colección de música escrita en medio de la noche, un viaje a través de pesadillas y dulces sueños. Los pisos que caminamos y los demonios que enfrentamos. Para todos los que hemos dado vueltas y decidido mantener las linternas encendidas e ir a buscar, con la esperanza de que tal vez, cuando el reloj dé las doce... nos encontremos”, expresó.

Después de que su cortometraje All Too Well ganara el premio a video musical del año, Swift explicó a los fans por qué decidió usar su discurso para anunciar su álbum.

Este disco será el primer álbum nuevo de Swift desde 2020, cuando lanzó por sorpresa Folklore y Evermore con cinco meses de diferencia.

Desde entonces, la cantante ha regrabando sus primeros cinco álbumes. Lanzó Fearless (Taylor’s Version) en abril de 2021, seguido de Red (Taylor’s Version) en noviembre pasado