La noche de los Premios Grammy estuvo llena de emociones, Taylor Swift se ganó el reconocimiento de Álbum Pop del Año con ‘Midnights’, la reaparición de Celine Dione en medio del difícil momento de salud que enfrenta y premios para artistas mexicanos.

Peso Pluma y Natalia Lafourcade triunfaron como Mejor Álbum de Música Mexicana y de Rock Latino o Alternativo, respectivamente.

La ceremonia de entrega de la edición 66 se llevó a cabo en la Arena Crypto de Los Ángeles, y estuvo llena de emotivas presentaciones de legendarias figuras.

La cantante canadiense Celine Dion quien sorprendió al aparecer sobre el final de la velada para entregar el Grammy al mejor álbum del año, premio que fue para Midnights, de Taylor Swift.

“Gracias a todos. Yo también los amo. Son hermosos”, dijo la intérprete de “My Heart Will Go On” notablemente conmovida, ante a un auditorio que la aplaudía de pie.

“Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, realmente lo siento así, de corazón. Aquellos que han tenido la bendición de estar acá, en la entrega de los premios Grammy, nunca deben dar por sentado el tremendo amor y alegría que la música trae a nuestras vidas y a las personas de todo el mundo”.

Por su parte, Taylor Swift anunció durante la gala que lanzará un nuevo disco el 19 de abril, superó con esta victoria a gigantes de la música como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder en la historia de los Grammy.

“Me encantaría decirles que este es el mejor momento en mi vida, pero me siento así de feliz cuando termino una canción. Para mí, el premio es el trabajo. Todo lo que quiero es poder seguir haciendo esto, lo amo y me hace feliz”, aseguró Swift.

Otro momento emotivo, fue la participación de Tracy Chapman, junto al cantante de country Lucke Combs, al interpretar el clásico Fast Car.

Billie Eilish subió al escenario para recibir, junto a su hermano Finneas O’Connell, el Grammy a Mejor canción del año gracias a What Was I Made For?, de la película Barbie.

Al ser una de las cuatro categorías principales del galardón, Billie es la gran favorita de cara al Oscar en el apartado Mejor canción original.

El trío de reinas empoderadas se complementó con Miley Cyrus, quien se alzó con dos gramófonos.

Uno de ellos fue el de Mejor actuación pop solista por el tema Flowers, mismo que se mantuvo durante trece semanas en el Billboard 200.

Éste, su primer Grammy en 17 años de carrera, lo recibió de manos de Mariah Carey.

También cantó en vivo Flowers y puso a bailar a Taylor Swift, quien apoyó a Cyrus con un grito cuando ésta dijo: ‘Acabo de ganar mi primer Grammy’.

Un par de horas después regresó a recoger Mejor grabación del año, también de las categorías principales.

El Grammy a Mejor nuevo artista cayó en manos de la georgiana Victoria Monét, quien le dedicó su premio a su mamá, de quien dijo fue mamá autónoma y la sacó adelante.

Asimismo, Monet se llevó otro Grammy, el de Mejor Álbum de R&B por su disco Jaguar II, completándose los cuatro apartados más importantes.

El Grammy a la mejor Canción R&B fue para Snooze, de SZA y esta misma artista se llevó el gramófono a Mejor interpretación pop dúo/grupo, junto a Phoebe Bridgers, por el tema Ghost in the Machine.

La cantante y compositora británico australiana Kylie Minogue ganó el premio a Mejor Grabación de Pop Dance por Padam Padam.

La colombiana Karol G hizo historia al convertirse en la primera mujer en llevarse el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana.La cantante que ya había obtenido varios Latin Grammy en el pasado, acaba de ganar su primer Grammy gracias al trabajo que hizo en su más reciente producción discográfica “Mañana será bonito”.

Los mexicanos

Peso Pluma destacó entre los artistas hispanos en llevarse un GRAMMY, su primer gramófono estadounidense para el joven mexicano de 24 años.

El cantante de corridos tumbados ganó su primer GRAMMY estadounidense a Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejano) por su disco ‘Génesis’.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación eligió al fenómeno de los Corridos tumbados como ganador. Sin embargo, Peso Pluma no se presentó en el escenario cuando su victoria fue anunciada.

La encargada de dar ese premio fue Natalia Lafourcade quien dijo, después de unos minutos de espera, “Me llevo el Grammy de Peso Pluma, se lo guardamos aquí”.