Taylor Swift bromea sobre relaciones de Dakota Johnson en ‘Saturday Night Live’

Johnson, quien presentó el programa por tercera vez, agradeció la ayuda de sus amigas por no juzgarla por sus parejas anteriores, entre ellos Chris Martin y Role Mode, sino por apoyarla. Este segmento marcó la entrada de Swift en el escenario.

Taylor Swift apareció sorpresivamente en Saturday Night Live para bromear sobre el pasado sentimental de su amiga Dakota Johnson. La cantante refirió que Johnson la visita con una botella de vino vacía para desahogarse de sus relaciones, sin ser su terapeuta.

Saturday Night Live es un programa de comedia y variedades estadounidense, conocido por sus sketches satíricos y apariciones de celebridades. El programa ha sido una plataforma para que actores y músicos presenten y promocionen sus proyectos, así como para interactuar con la audiencia de manera informal.

Durante el monólogo, Johnson apuntó: “Señoras y señores, mi terapeuta, en el sentido literal de la palabra”. Swift, por su parte, corrigió: “En realidad, no soy tu terapeuta, simplemente te presentas una vez a la semana en mi casa con una botella de vino vacía y me preguntas si quiero un poco”.

La cantante detalló que la actriz se “deja caer” en su sofá para sincerarse en exceso. Johnson respondió: “¿Eso no es ser terapeuta?”.

Johnson continuó la broma al referirse a su tendencia a salir con músicos.

“Estoy haciendo un servicio público al salir con ellos porque, chicas, les estoy ahorrando mucho dinero en antidepresivos”, expresó. La actriz extendió su comentario a varios lugares: “¡Así que de nada, Estados Unidos! Y también Inglaterra y partes de Irlanda y Cleveland, al parecer”.