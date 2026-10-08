Taylor Swift cantará en gala del Museo de la Academia

Taylor Swift actuará el 17 de octubre en la gala del Museo de la Academia en Los Ángeles. Se especula que podría interpretar su canción de “Toy Story 5”, “I Knew It, I Knew You”, buscando una posible nominación al Oscar, según reportó Variety.

La presentación de la cantante en este evento anual, que reúne a destacadas figuras de la industria cinematográfica, es vista como una plataforma para producciones en la temporada de premios. Su vínculo con el cine se ha fortalecido recientemente.

El evento, organizado por el Academy Museum of Motion Pictures, funciona como una recaudación de fondos para apoyar las exposiciones, proyecciones y programas educativos del museo. Es una parada importante para quienes buscan posicionarse en la carrera por los Oscar.

La posibilidad de que Swift interprete “I Knew It, I Knew You” de “Toy Story 5” durante la gala es una expectativa que podría abrirle camino hacia su primera nominación al Oscar, un escenario planteado por la publicación Variety.

La participación de Swift en la gala llega tras una etapa de mayor acercamiento al séptimo arte. En los MTV VMAs 2026, recibió el primer Artist-Director Award por su labor como directora de videos musicales.

Durante la misma ceremonia, la artista presentó el video de “Patient Zero”, una producción dirigida por ella y protagonizada por Dakota Johnson y Colin Farrell.

La gala también reconocerá a otras figuras de Hollywood. Charlize Theron recibirá el Icon Award, Colman Domingo el Vantage Award, y el cineasta John Carpenter será distinguido con el Luminary Award.

El evento será copresidido por Robert Rodriguez, Steven Spielberg y Kate Capshaw. Otras figuras de la industria participarán como integrantes del comité anfitrión.

Para Swift, la presentación se produce mientras consolida su faceta como directora. Su involucramiento en “Toy Story 5” podría finalmente abrirle la puerta a reconocimientos importantes de Hollywood.