Taylor Swift, en la mira de la NFL para el show del medio tiempo del Super Bowl 60

Aunque no es una confirmación oficial exactamente, cuando le preguntaron directamente si la actuación de Swift estaba en camino, prefirió el misterio: “No puedo decirte nada al respecto. Es una posibilidad”.

“Nos encantaría que Taylor actuara”, dijo Goodell con una sonrisa. “Tiene un talento muy especial y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento”.

Así lo dejó entrever el comisionado de la liga, Roger Goodell, durante una entrevista en el programa Today, de NBC.

La NFL acaba de darle a los swifties una razón más para emocionarse: Taylor Swift está en la mira para protagonizar el show de medio tiempo del próximo Super Bowl LX, que se celebrará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, en el área de la Bahía de San Francisco, California.

Por ahora, el comisionado dejó la decisión en manos de Jay-Z, cuya empresa Roc Nation es la encargada de producir el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl desde 2019, señala quien.com

Así que, mientras el mundo espera, el nombre de Taylor sigue sonando fuerte entre los candidatos. La entrevista de Goodell se dio justo en la víspera del kickoff de la temporada, que ya arrancará esta semana con un duelo entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys.

El romance entre la cantante y el jugador se ha convertido en uno de los fenómenos más comentados del año, mezclando multitudes de fanáticos y generando aún más atención en torno a la NFL.

Desde que Taylor Swift apareció por primera vez en un partido de los Kansas City Chiefs para apoyar a su pareja, Travis Kelce, el impacto fue inmediato y medible.

La audiencia en televisión creció mucho especialmente entre el público joven y femenino, sectores que no siempre han sido el fuerte de la NFL.

Las cámaras no perdieron oportunidad de enfocarla en las gradas, las redes sociales estallaron con cada aparición, además de que las ventas de camisetas de Kelce se dispararon más de un 400 por ciento en cuestión de días.

Más allá del fenómeno mediático, el “efecto Taylor Swift” también se traduce en una conexión inesperada entre la música pop y el deporte. Sin planearlo, la NFL encontró en Swift una poderosa aliada para crecer su impacto en el mundo.

Este año, los Chiefs buscarán regresar al Super Bowl tras haber sido vencidos por los Eagles en febrero pasado. La gran final se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, hogar de los San Francisco 49ers.