El viernes 17 de marzo inició la gira de Taylor Swift, quien había permanecido fuera de los escenarios por aproximadamente cinco años, The Eras Tour arrancó en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, que cambió temporalmente su nombre por Swift City.

Hasta el momento el patrimonio de Taylor rebasa los 500 millones de dólares, no obstante, de acuerdo con Forbes para cuando termine ‘The Eras Tour’ podría sumar aproximadamente 591 millones, tan solo por las entradas.

Después de sumar las ventas por la mercancía oficial y restando lo gastos operativos, la artista de All Too Well podría terminar con más de 465 millones de dólares.