Taylor Swift lanza ‘Patient Zero’ tras pistas a sus fans

Taylor Swift anunció el lanzamiento de “Patient Zero”, un nuevo sencillo que llega este 25 de septiembre tras varios días de misteriosas pistas en redes sociales que pusieron a sus fans en modo detective.

La cantante confirmó la existencia de nueva música, marcando su primer lanzamiento desde el álbum “The Life of a Showgirl” de 2025. Este sencillo se estrena justo antes de que Swift reciba el premio Artist Director Honors en los MTV Video Music Awards 2026.

Swift es reconocida por involucrar a sus seguidores en el proceso de sus lanzamientos a través de “easter eggs” y pistas en sus plataformas digitales. Esta estrategia busca convertir cada nueva producción musical en un evento interactivo y una pieza de colección para su comunidad.

El lanzamiento de “Patient Zero” no forma parte de las canciones originales de su álbum anterior, “The Life of a Showgirl”, lo que ha generado nuevas especulaciones entre sus seguidores sobre el lugar que ocupará dentro de su etapa musical actual.