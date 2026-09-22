Taylor Swift lanza ‘Patient Zero’ tras pistas a sus fans

Taylor Swift anunció el lanzamiento de “Patient Zero”, un nuevo sencillo que llega este 25 de septiembre tras varios días de misteriosas pistas en redes sociales que pusieron a sus fans en modo detective.
La cantante confirmó la existencia de nueva música, marcando su primer lanzamiento desde el álbum “The Life of a Showgirl” de 2025. Este sencillo se estrena justo antes de que Swift reciba el premio Artist Director Honors en los MTV Video Music Awards 2026.
Swift es reconocida por involucrar a sus seguidores en el proceso de sus lanzamientos a través de “easter eggs” y pistas en sus plataformas digitales. Esta estrategia busca convertir cada nueva producción musical en un evento interactivo y una pieza de colección para su comunidad.
El lanzamiento de “Patient Zero” no forma parte de las canciones originales de su álbum anterior, “The Life of a Showgirl”, lo que ha generado nuevas especulaciones entre sus seguidores sobre el lugar que ocupará dentro de su etapa musical actual.
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Para acompañar la llegada de la canción, Swift utilizó uno de sus recursos de marketing al poner a disposición ediciones físicas en CD de “Patient Zero”. Estas versiones están disponibles para reservar durante un periodo limitado en su tienda oficial.
La estrategia sigue la tradición de la cantante de lanzar distintas presentaciones físicas y productos especiales vinculados a su música, fomentando el coleccionismo entre sus fans.
Los seguidores de Swift, conocidos como Swifties, habían detectado recientemente pistas relacionadas con la palabra “zero”. Estas incluían cambios en los perfiles de redes sociales y la sustitución de algunas letras “o” por ceros en su biografía de Instagram, anticipando el anuncio.