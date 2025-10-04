Taylor Swift rompe récord del álbum más escuchado en streaming en un día

El doceavo LP de Taylor Swift The Life Of A Showgirl rompió el récord del álbum más escuchado en streaming en un día.

De acuerdo con la plataforma Spotify, esta producción se convirtió en el álbum más escuchado en sus primeras once horas de lanzamiento. Aunque aún no hay datos sobre la cifra que recaudó este récord se compartió en redes sociales.

Además el día de su lanzamiento, The Life of a Showgirl ya era la página de Countdown más pre-guardada en la historia de la plataforma con más de 6 millones de pre-saves previo al lanzamiento oficial, de acuerdo a la misma plataforma.

Luego de semanas de espera y mucha expectativa, Taylor Swift ha presentó su álbum The Life Of A Showgirl el cual ha dividido opiniones.

El material producido por Max Martin y Shellback suena distinto a algo que los productores suecos han hecho con artistas como Britney Spears, Katy Perry, Kesha, entre otras.

El material se enfoca en distintas situaciones: su actual relación, algunos recuerdos y hasta una presunta respuesta a la cantante Charli xcx en el tema “Actually Romantic” pues la letra hace referencia a un tema de la británica, específicamente a “Sympathy is a knife” del álbum Brat (2024).

“I heard you call me ‘Boring Barbie’ when the coke’s got you brave” / “Te oí llamarme ‘Barbie Aburrida’ cuando la cocaína te hizo valiente”, dice en la parte inicial de la canción, la cual ha causado revuelo.