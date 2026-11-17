La Academia de la Grabación anunció las nominaciones a los premios Grammy 2027, destacando a Raye como líder con múltiples oportunidades de galardón. Artistas como Rosalía, Phoebe Bridgers, Bruno Mars, Olivia Rodrigo y Taylor Swift también competirán por las estatuillas, abarcando diversos géneros musicales.

La cantautora británica Raye se posiciona como una de las favoritas, con nominaciones en categorías principales como Álbum del Año y Grabación del Año. Su colaboración con Hans Zimmer también la coloca en la contienda por Mejor Video Musical, según informó la Academia.

Los premios Grammy, otorgados anualmente por la Academia de la Grabación, reconocen la excelencia en la industria musical global. Para la edición de 2027, la organización incluyó una nueva categoría dedicada a la Interpretación de Música Pop Asiática, reflejando la evolución y globalización de los géneros.

En la prestigiosa categoría de Álbum del Año, la Academia de la Grabación nominó a “Lost Weekend” de Phoebe Bridgers, “The Art of Loving” de Olivia Dean y “Dandelion” de Ella Langley. También figuran “The Romantic” de Bruno Mars, “This Music May Contain Hope” de Raye, “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” de Olivia Rodrigo, “LUX (Complete Works)” de Rosalía y “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift.

Para Grabación del Año, los nominados son “Man I Need” de Olivia Dean, “Choosin’ Texas” de Ella Langley y “I Just Might” de Bruno Mars. Compiten también “Where Is My Husband!” de Raye, “The cure” de Olivia Rodrigo, “Berghain” de Rosalía, Björk e Yves Tumor, “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift y “Dracula” de Tame Impala con Jennie.

La categoría Canción del Año incluye “Berghain” de Björk Guðmundsdóttir y su equipo, “Choosin’ Texas” de Luke Dick y coautores, y “The cure” de Daniel Nigro y Olivia Rodrigo. Además, están nominadas “Hate that i made you love me” de Ariana Grande, “I Knew It, I Knew You” de Jack Antonoff y Taylor Swift, “Man I Need” de Olivia Dean y su equipo, “Risk It All” de Dernst Emile II y coautores, y “Where Is My Husband!” de Rachel Keen y Mike Sabath.

En Mejor Nuevo Artista, la Academia reconoció a Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf y The Womack Sisters. Raye también fue nominada en la categoría de Compositores del Año, No Clásico, junto a Amy Allen, Edgar Barrera, Joybeth Taylor y Theron Thomas.

La interpretación vocal pop solista presenta a Olivia Dean con “Man I Need”, Bruno Mars con “Risk It All”, Raye con “Where Is My Husband!”, Olivia Rodrigo con “The cure” y Rosalía con “Sauvignon Blanc”. En la categoría de Dúo/Grupo Pop, Lady Gaga y Doechii compiten con “Runway”, Madonna y Sabrina Carpenter con “Bring Your Love”, Raye con Hans Zimmer con “Click Clack Symphony”, Taylor Swift y Sabrina Carpenter con “The Life of a Showgirl”, y Tame Impala con Jennie con “Dracula”.

El álbum pop vocal del año tiene entre sus nominados a “The Art of Loving” de Olivia Dean, “Petal” de Ariana Grande, “The Romantic” de Bruno Mars, “This Music May Contain Hope” de Raye y “You seem pretty sad for a girl so in love” de Olivia Rodrigo.

En los géneros latinos, la Academia de la Grabación anunció como nominados a Mejor Álbum de Pop Latino a “No me arrepiento de sentir tanto” de Karol G, “Femme Fatale” de Mon Laferte, “MUDA” de Carín León, “¿Dónde es el after?” de Rawayana y “Bendito Verano” de Elena Rose.

Para Mejor Álbum de Música Urbana Latina, figuran “Cosa Nuestra: Capítulo 0” de Rauw Alejandro, “Omerta” de J Balvin y Ryan Castro, “Hopi Sendé” de Ryan Castro, “Omakase” de Alvaro Diaz, “El Green Print: La Saga (Disc 1) - Feid vs Ferxxo” de Feid y “Do Not Disturb: Late Checkout” de Young Miko.

La categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, una de las novedades de esta edición, incluye a Babymetal y Polyphia con “Sunset Kiss”, Bini con “Unang Kilig”, Ive con “BANG BANG”, KiiiKiii con “404 (New Era)”, Lisa con “YES” y SB19 con “VISA”.

La lista completa de nominados para los premios Grammy 2027 se encuentra disponible en el sitio oficial grammy.com, según indicó la Academia de la Grabación.

La artista británica Raye lidera las nominaciones a los premios Grammy 2027.

Rosalía compite en diversas categorías de los Grammy, incluida la de Álbum del Año.

Taylor Swift es una de las figuras destacadas en la lista de nominados a los premios musicales.