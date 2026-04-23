Taylor Swift y Bad Bunny son los artistas más escuchados en los 20 años de historia de Spotify

¿Quiénes son los artistas más escuchados de Spotify? Pues ya no hay duda alguna de que esa corona es swiftie, pues le pertenece a Taylor Swift, quien fue seguida por Bad Bunny.

¿Y el disco más escuchado? Ese se lo lleva “el conejo malo” con Un Verano Sin Ti, que lanzó en 2022. ¿Sabes cuál es la canción más escuchada en la historia de Spotify? Esa es “Blinding Lights” por The Weeknd.

La plataforma de música en streaming —que actualmente cuenta con más de 700 millones de usuarios— celebra 20 años de existencia y es por ello que por primera vez lanzó listas con los artistas, canciones, discos, pódcasts y hasta audiolibros más reproducidos desde que inició su actividad el 23 de abril de 2006.

“Elaboradas a partir de años de análisis de los hábitos de escucha de cientos de millones de fans, estas listas recogen la música y las historias que no solo triunfaron, sino que perduraron, pasando a formar parte de la vida cotidiana en todo el mundo”, dice Spotify en un comunicado.

A continuación, se muestra la lista cuyos datos reflejan las reproducciones globales en Spotify hasta abril de 2026.

Taylor Swift, Bad Bunny, Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem, Kanye West, Travis Scott, BTS, Post Malone, Bruno Mars, J Balvin, Rihanna, Coldplay, Kendrick Lamar, Future, Juice WRLD.