Taylor Swift y Travis Kelce se casan en una lujosa boda en Nueva York

Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio oficialmente el viernes 3 de julio de 2026 en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York.

La confirmación se hizo pública mediante un letrero luminoso en el exterior del recinto que leía “Just&t Married” y un comunicado de su representante, Tree Paine.

La boda generó atención a nivel mundial no solo por la relevancia de la pareja, sino también por la magnitud del evento, la lista de invitados y el nivel de privacidad con el que fue organizada.

El enlace reunió en un mismo espacio a figuras de la música, el cine, la televisión, el deporte y altos ejecutivos de la industria del entretenimiento.

El actor y comediante Adam Sandler, amigo cercano de la pareja, fue el encargado de dirigir el intercambio de votos y formalizar la unión entre ambas familias al declarar a los novios marido y mujer.