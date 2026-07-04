Taylor Swift y Travis Kelce se casan en una lujosa boda en Nueva York

Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio oficialmente el viernes 3 de julio de 2026 en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York.
La confirmación se hizo pública mediante un letrero luminoso en el exterior del recinto que leía “Just&t Married” y un comunicado de su representante, Tree Paine.
La boda generó atención a nivel mundial no solo por la relevancia de la pareja, sino también por la magnitud del evento, la lista de invitados y el nivel de privacidad con el que fue organizada.
El enlace reunió en un mismo espacio a figuras de la música, el cine, la televisión, el deporte y altos ejecutivos de la industria del entretenimiento.
El actor y comediante Adam Sandler, amigo cercano de la pareja, fue el encargado de dirigir el intercambio de votos y formalizar la unión entre ambas familias al declarar a los novios marido y mujer.
La pareja rompió con el protocolo tradicional, sin damas de honor ni padrinos tradicionales.
El hermano de la cantante, Austin Swift, fungió como “Man of Honor” y el hermano de Travis, Jason Kelce, fue el ”Best Man”.
La celebración de dos días requirió el cierre de varias calles aledañas por la policía de Nueva York. Los cerca de mil invitados tuvieron estrictamente prohibido usar teléfonos celulares y firmaron acuerdos de confidencialidad.
Aunque no se ha confirmado una cifra oficial de invitados, reportes indican que la lista superó las mil personas.
Pese a la magnitud del evento, la privacidad fue una prioridad. Según la información difundida, las invitaciones digitales incluyeron marcas de agua para rastrear filtraciones y los asistentes debieron firmar acuerdos de confidencialidad, conocidos como NDA, señala elimparcial.com.
El evento reunió a la élite del deporte y el entretenimiento mundial. Entre las celebridades captadas ingresando al evento estuvieron Ed Sheeran, Camila Cabello, Ellie Goulding y Benson Boone. Steven Spielberg, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Ethan Hawke y Hugh Grant.
También parte de la plantilla de los Kansas City Chiefs, el comisionado de la liga Roger Goodell y exjugadores como Tom Brady.
Entre la lista de invitados a la boda figuraron también Abigail, Jack Antonoff, Ashley Avignone, Kelsea Ballerini, Simone Biles, Benson Boone, Sabrina, Aaron Dessner, Caitlin Evanson, Fergie, Selena y Zoë Kravitz.
Los novios se casaron luciendo atuendos exclusivos de Christian Dior Haute Couture, diseñados por Jonathan Anderson. También calzaron zapatos hechos a medida por Christian Louboutin. En cuanto a las joyas, la novia complementó su look con piezas de Cartier.
A pesar del calor sofocante y de la imposibilidad de ver el interior del recinto, fans y curiosos se congregaron fuera del Madison Square Garden mientras se celebraba la ceremonia.