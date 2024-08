A través de sus redes sociales, el intérprete de Uptown Funk compartió un video en el que se le puede ver en las calles de la Ciudad de México vestido con traje de Mariachi, acompañado de The Hooligans con ponchos, video que preparó como despedida, y el cual acompañó con la siguientes palabras.

En el video que compartió Bruno Mars, se puede ver al cantante prepararse para ponerse una máscara de luchador color dorada que combina elegantemente con su traje de Mariachi blanco, bordado con la palabra ‘México’ junto con el Escudo Nacional de la bandera, y salió a las calles de varios puntos de la Ciudad de México para bailar con la gente, jugar futbol, tocar la guitarra y ser todo un luchador mexicano.

Desde que el cantante estadounidense empezó su carrera musical, tuvo un gran impacto en los mexicanos, quienes rápidamente tomaron sus canciones para ambientar sus fiestas juveniles de la ya lejana década de los 2000 y desde entonces hasta la fecha, Bruno Mars sigue siendo uno de los cantantes más queridos en el país.

Esto quedó demostrado luego de que el pasado 8 de agosto, Mars inauguró el recién mejorado Foro Sol (ahora Estadio GNP Seguros) donde se dieron cita más de 60 mil fanáticos para corear sus temas más representativos, como 24K Magic, Finesse, Treasure, Versace on the Floor, Marry You, entre muchos temas más que hicieron brincar, bailar y hasta llorar.

Pero a Bruno Mars no le bastó una fecha para agradecer a su más de 800 mil fanáticos mexicanos que mensualmente lo escuchan a través de Spotify, abriendo fechas para el sábado 10 y domingo 11 de agosto, las cuales estuvieron abarrotadas.