$!Televisa suspende a Arturo Macías, locutor y voz en off de Hoy, tras acusaciones de abuso sexual

Pons, de 23 años, habló durante una entrevista con Ventaneando sobre el abuso sexual que sufrió por parte de Macías.

“Mi familia y yo lo conocimos en un evento de 15 años, una expo. Durante ese tiempo, mi familia estaba en una situación muy vulnerable económicamente, todos la estábamos pasando muy mal. Él apoyó a mi familia dándoles productos de la radio, como discos y cosas así, para que mi familia los vendieran y pudiéramos salir adelante”, aseguró la joven.

De acuerdo con la actriz, quien ha participado en La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, Macías la invitó al cine cuando ella tenía tan sólo 17 años de edad.

“Dentro de su auto, me dijo: ‘Lau, mejor vamos a otro lado a cotorrear, a pasarla bien’. Y dije: ‘Bueno, ¿a dónde me va a llevar?’. Mi sorpresa fue que me llevó a un motel”, relató.

Laura aseguró que a pesar de haberse negado, llegaron al lugar y él se desvistió frente a ella para meterse al jacuzzi.

“Se metió a un jacuzzi y me dijo: ‘Vente Lau, vamos a meternos al jacuzzi’. Me metí con él porque me insistía, y estando ahí él se empezó a masturbar. Yo no sabía nada de sexualidad a esa edad, la verdad no sabía de nada, para mí sí era como quedarme en shock”.

Durante la entrevista, Pons puntualizó que al salir del jacuzzi, Macías la llevó al a cama y le practicó sexo oral.

“Se pone el condón y digo que no: ‘No, Arturo, ¿qué te pasa?’. De inmediato prende la televisión y me pone pornografía. Me acuerdo en un momento (me dijo): ‘Relájate Lau’ y me hizo sexo oral. Lo cierto es que no me penetró, pero sí pasó eso”, apuntó.

Finalmente, la actriz dio a conocer que si antes no había hablado sobre la situación fue porque tenía vergüenza y aseguró que levantará una denuncia formal contra el actor.