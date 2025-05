El próximo disco de Belinda, titulado Indómita, contará con grandes colaboraciones, pero entre ellas la mas destacada es la de Jared Leto, así lo confirmó la propia cantante.

Fue en una rueda de prensa donde la actriz y cantante habló sobre su próxima colaboración y del cariño que el integrante de Thirty Seconds to Mar le tiene a México.

La canción Never not love you, que estará disponible en el próximo álbum de Belinda, fue compuesta por ambos cantantes, pues la intérprete no quería cantar cualquier tema con Leto, quería que fuera algo genuino.