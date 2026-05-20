Tendra Billy Joel su propia biopic, contará sus años antes de la fama

El reconocido cantante y compositor Billy Joel tendrá su propia película biográfica titulada Billy & Me, una producción que ya fue confirmada y que promete revelar los momentos más importantes de su juventud, mucho antes de alcanzar el éxito internacional. La cinta se enfocará en los años formativos del artista, mostrando sus primeros pasos en la industria musical y el camino que lo llevó a firmar su histórico contrato con Columbia Records en 1972. La película será narrada desde el punto de vista de Irwin Mazur, el primer representante de Billy Joel, quien descubrió su talento en 1966 y desempeñó un papel fundamental en los comienzos de su carrera.

Mazur acompañó al músico durante sus primeros años y fue una figura clave para que pudiera consolidarse en el competitivo mundo de la música, señala elimparcial.com La dirección estará a cargo de John Ottman, conocido por su trabajo en películas como X-Men y The Usual Suspects. El guion fue escrito por Adam Ripp y contará con la colaboración de Jon Small, quien fue compañero de banda de Billy Joel durante sus primeros años como músico.