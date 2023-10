Siendo su show en el Foro Sol de la Ciudad de México el más grande, se especula que Peso Pluma tendrá varios invitados que lo acompañarán en su primer concierto en este recinto, entre los que destacan todos los artistas que se encuentra en sus canciones colaborativas.

Aunque no se ha dado a conocer quienes serán, aquí se presenta un listado de quienes podrían ser, tomando en cuenta con quienes ha colaborado anteriormente, entre ellos Gabito Ballesteros, Natanael Cano, Junio H, Jhayco, El Alfa, Nicky Nicole, Becky G, Grupo Frontera, Karol G, Blessd, Ryan Castro, Eslabón Armado, Yng Lvcas, Tito Double P, Jasiel Núñez, Ovy On The Drums, Alemán, y Bizarrap.