Tendrá Don Ramón su propia serie, con el respaldo de Grupo Chespirito

La noticia ha despertado entusiasmo entre generaciones de fanáticos que crecieron con el universo creado por Roberto Gómez Bolaños. La producción contará con el respaldo de Grupo Chespirito y de los herederos de la familia Valdés.

Uno de los personajes más entrañables de la televisión latinoamericana está listo para regresar a la pantalla. Don Ramón, interpretado originalmente por Ramón Valdés, será el protagonista de una nueva serie que profundizará en su historia antes y durante su estancia en la vecindad de El Chavo del 8.

¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max. pic.twitter.com/zkUwutdVfi

Aunque todavía no se ha revelado la fecha exacta de estreno ni el elenco oficial, ya se conocen varios detalles sobre el enfoque de la historia y los aspectos del personaje que serán explorados, señala elimparcial.com

La nueva producción funcionará como una especie de precuela y spin-off centrado en Don Ramón.

La trama abordará episodios de su vida antes de instalarse en la vecindad, mostrando sus múltiples oficios y las circunstancias que lo llevaron a convertirse en uno de los personajes más carismáticos de la televisión.

Entre los temas que se espera ver en pantalla destacan, su pasado como boxeador, sus trabajos como torero, carpintero y vendedor, sin olvidar la relación con su hija La Chilindrina, sus intentos por evitar al Señor Barriga y el origen de los famosos 14 meses de renta.

La serie buscará responder preguntas que durante décadas han alimentado la curiosidad de los seguidores del personaje. Uno de los aspectos más comentados es que la producción explicará cómo surgió la legendaria deuda de 14 meses de renta que Don Ramón acumuló con el Señor Barriga.

Este detalle se convirtió en uno de los gags más recordados de El Chavo del 8 y forma parte fundamental del humor del personaje. La nueva historia ofrecerá contexto sobre las dificultades económicas del personaje y los trabajos que desempeñó para sostener a su hija.

Otro eje importante será el vínculo entre Don Ramón y su hija, La Chilindrina. La serie mostrará cómo construyeron una de las relaciones más queridas de la televisión mexicana, marcada por el cariño, la complicidad y las travesuras.

Más allá del personaje, la producción pretende rendir homenaje al legado de Ramón Valdés, uno de los comediantes más admirados de América Latina. Su interpretación de Don Ramón trascendió generaciones y continúa siendo una de las favoritas del público.