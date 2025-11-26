Tendrá ‘Don Ramón’ su propia serie en HBO Max

HBO Max Latinoamérica confirmó la producción de una nueva serie original centrada en “Don Ramón”, el icónico personaje interpretado por el actor Ramón Valdés en la serie de comedia El Chavo del 8.

El anuncio de la serie centrada en el personaje de Don Ramón se realizó durante los upfronts 2026 de la plataforma HBO en México, Brasil y Argentina, y marca el inicio oficial de la expansión del llamado Chespiritoverso, del que ya se conoce la serie Chespirito: Sin Querer Queriendo, protagonizada por Pablo Cruz.

Mariano César, vicepresidente senior de contenido general y estrategia de programación para HBO Max en Latinoamérica, presentó el proyecto y describió al personaje de Don Ramón como uno de los más divertidos y únicos de El Chavo del 8, un viudo gruñón pero de buen corazón, padre de la Chilindrina, eternamente endeudado y siempre envuelto en las travesuras del Chavo.