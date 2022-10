La gran duda a la que se enfrenta es cómo de sincero quiere mostrarse ante las cámaras, y la conclusión a la que ha llegado es que no piensa mostrar nada que sea perjudicial para él, detalló quien.com

“Es una línea muy fina, por eso vivo en Suffolk y no en Los Ángeles. Mi vida como celebridad se enciende cuando estoy en Nueva York, pero en casa soy un amigo, un padre, un esposo, un hijo. No puedes llevarte todos los problemas que acarrea ser famoso a casa”, explicó el cantante al periódico The Sun.

La producción del documental arrancó mientras se encuentra inmerso en su gira Mathematics Tour, que se alargará hasta 2026, y eso le da la excusa perfecta para establecer ciertos límites y seguir protegiendo la barrera que ha construido en torno a su hogar.