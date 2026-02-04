Tendrá el filme ‘La Masacre de Texas’ su propia serie, marcando así el regreso de ‘Leatherface’

El proyecto principal anunciado por A24 es una serie de televisión ambientada en el universo de Texas Chainsaw Massacre . La intención no es rehacer la película original de 1974, sino expandir el folclore y la mitología que rodea a Leatherface y su entorno.

El anuncio colocó a la franquicia nuevamente en el centro de la conversación, tanto por el prestigio creativo del estudio como por la participación del actor Glen Powell, quien tendrá un rol clave detrás de cámaras.

La franquicia The Texas Chainsaw Massacre se prepara para una nueva etapa. Este 4 de febrero se confirmó que A24 adquirió los derechos de la saga y desarrollará una serie de televisión, marcando el regreso formal de Leatherface a la pantalla chica tras varios intentos fallidos de reinicio en cine.

La serie será dirigida por JT Mollner, cineasta que ha dejado claro que su enfoque no será el de un remake tradicional, sino una exploración narrativa más amplia del trasfondo de la saga.

A24 obtuvo la propiedad tras imponerse en una licitación competitiva, en una operación encabezada por la agencia Verve. El objetivo fue proteger el legado de la franquicia y relanzarla con una visión creativa distinta a la de sus entregas más recientes, señala elimparcial.com

El movimiento contó con el respaldo de Kim Henkel, coautor del filme original de 1974, quien ha señalado que el historial de A24 trabajando con proyectos que desafían límites creativos fue determinante para ceder los derechos.

Aunque su nombre generó especulación inmediata, Glen Powell no actuará en la serie, al menos por ahora. Su participación será como productor ejecutivo, a través de su compañía Barnstorm.

Powell formará parte del equipo creativo junto a productores experimentados como Dan Cohen, Roy Lee y el propio Kim Henkel. El actor ha señalado que la película original es una de sus favoritas y una obra emblemática de Texas, su estado natal, y que su objetivo es impulsar un nuevo capítulo sólido para la franquicia.

Además de la serie, A24 trabaja en una nueva película, actualmente en fases tempranas de desarrollo. Hasta ahora se ha confirmado que compartirá equipo de producción con la serie, ImageNation participa como socio productor, JT Mollner no dirigirá el largometraje. Hasta el momento no hay fecha de estreno ni elenco anunciado.

El anuncio generó debate por la combinación entre el estilo autoral de A24 y la naturaleza cruda y violenta de Leatherface. Para muchos fans, la serie representa una oportunidad de recuperar profundidad narrativa en una franquicia que ya suma nueve películas con resultados irregulares.