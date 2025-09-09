Tendrá el ‘Tio Lucas’ su propia serie en Netflix

Esta nueva producción busca profundizar en su mundo y mostrar facetas hasta ahora inéditas del personaje.

La noticia fue revelada por el propio actor Fred Armisen, quien retomará su papel en este esperado spin-off. Aunque aún no se conocen detalles precisos sobre la trama, se espera que la serie explore la vida y las aventuras del excéntrico Tío Lucas, un personaje conocido por su humor oscuro, su relación cercana con Merlina Addams y su estilo inconfundible.

Netflix sigue apostando por el universo Addams y acaba de confirmar una serie centrada en el Tío Lucas, también conocido como Tío Fester, personaje que se ganó al público gracias a la serie Merlina (Wednesday).

El anuncio llega después del éxito mundial de Merlina, que desde su estreno en noviembre de 2022 ha acumulado más de 250 millones de visualizaciones y ha sido renovada para una tercera temporada.

Con este spin-off, Netflix refuerza su estrategia de ampliar historias derivadas del universo Addams, ofreciendo a los fans contenido exclusivo y nuevas perspectivas sobre los personajes que ya conocen y aman.

Aunque aún se desconoce la fecha de estreno, la confirmación de esta serie ha generado gran expectación entre los seguidores de la familia Addams, quienes esperan ver el estilo único de Fred Armisen en un proyecto dedicado íntegramente a su personaje.

El Tío Lucas es uno de los miembros más icónicos de la familia Addams. Su humor excéntrico y su vínculo especial con Merlina lo han convertido en un favorito del público.

Con este spin-off, Netflix no solo amplía la historia de la serie, sino que también fortalece la presencia de la familia Addams en la cultura pop contemporánea, asegurando que nuevas generaciones conozcan a este icónico personaje.