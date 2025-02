Tendrá Green Day su propia película

El director estadounidense Lee Kirk liderará esta película del género coming of age que llevará por nombre New Years Rev y ya se está produciendo en el estado de Oklahoma.

“Su viaje por carretera es una excursión ruidosa y traviesa por todo el país llena de aventuras, basada en las hazañas de Green Day y sus años de vida en una camioneta de gira”, anuncia el lema según la publicación citada.

Los protagonistas serán interpretados por Mason Thames, quien está próximo a estrenar How to Train Your Dragon, Kylr Coffman y Ryan Foust, y contará con la participación de las actrices de The Office Jenna Fischer, Angela Kinsey, señala milenio.com

La película tendrá en la producción a los protagonistas de la banda autora de American Idiot o Wake Me Up When September Ends, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, así como a Ryan Kroft y Michael Rapino de Live Nation Productions, entre otros.

Green Day además será una de las bandas principales que encabezarán el festival de Coachella en abril, junto a Lady Gaga y Post Malone.

Green Day es una influyente banda de punk rock estadounidense formada en 1986 en Berkeley, California. Compuesta por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool (batería), la banda ganó reconocimiento en la década de 1990 con su álbum Dookie, que incluye éxitos como Basket Case y When I Come Around.

Su estilo enérgico y letras que abordan temas sociales y políticos resonaron con una generación de jóvenes. A lo largo de su carrera, Green Day ha experimentado con diferentes géneros y ha lanzado álbumes aclamados como “American Idiot”, que se convirtió en un fenómeno cultural.

Con múltiples premios Grammy y una base de fans leales, Green Day sigue siendo una de las bandas más emblemáticas del punk rock contemporáneo.