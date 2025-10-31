Tendrá Hello Kitty su propia película

Pocas figuras dentro de la cultura pop han logrado mantener su encanto y vigencia durante tanto tiempo como Hello Kitty. Desde su aparición en los años 70, la adorable gatita creada por Sanrio ha pasado de ser un simple personaje estampado en accesorios escolares a convertirse en un fenómeno global que abarca moda, música, videojuegos y colaboraciones con marcas de lujo.
Ahora, en medio de una industria cinematográfica dominada por grandes franquicias y universos compartidos, todo indica que Hello Kitty está lista para dar un nuevo paso hacia un formato completamente diferente.
Según el anuncio oficial, el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo, con el equipo creativo encabezado por el director Leo Matsuda. El estudio subraya que esta será la primera “feature film” estadounidense de Hello Kitty, una alianza estratégica entre la japonesa Sanrio y el consorcio estadounidense.
Hello Hollywood 🎀🌴🎬⁰#HelloKittyMovie is coming to theaters July 21, 2028! pic.twitter.com/8n5QlEeC2k— Warner Bros. (@warnerbros)
October 30, 2025
Aunque los detalles de la trama, elenco o animación aún no han sido publicados, la fecha de estreno confirma que se busca una producción con tiempo suficiente para brillar globalmente, señala milenio.com
Hello Kitty nació en 1974, y desde entonces ha crecido hasta convertirse en un fenómeno cultural mundial que trasciende edades, géneros y mercados.
El anuncio de la película para el 21 de julio de 2028 coincide con varios hitos de la marca y permite a Warner y New Line entrar al segmento de animación familiar con una IP reconocible. Además, presentar un estreno de este tipo en cines refuerza la apuesta por la experiencia teatral, en lugar del lanzamiento directo en plataformas de streaming.
Con más de dos años por delante, el equipo tiene margen para definir estilo visual, música, doblaje mundial y estrategia de marketing. El hecho de que se anuncie ya una fecha concreta 21 de julio de 2028 envía un mensaje de compromiso y preparación cuidadosa.
Esperamos que también se definan colaboraciones internacionales, versiones dobladas y eventos especiales para fans, dado el impacto global de la marca.