Tendrá Hello Kitty su propia película

Pocas figuras dentro de la cultura pop han logrado mantener su encanto y vigencia durante tanto tiempo como Hello Kitty. Desde su aparición en los años 70, la adorable gatita creada por Sanrio ha pasado de ser un simple personaje estampado en accesorios escolares a convertirse en un fenómeno global que abarca moda, música, videojuegos y colaboraciones con marcas de lujo.

Ahora, en medio de una industria cinematográfica dominada por grandes franquicias y universos compartidos, todo indica que Hello Kitty está lista para dar un nuevo paso hacia un formato completamente diferente.

Según el anuncio oficial, el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo, con el equipo creativo encabezado por el director Leo Matsuda. El estudio subraya que esta será la primera “feature film” estadounidense de Hello Kitty, una alianza estratégica entre la japonesa Sanrio y el consorcio estadounidense.