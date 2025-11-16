Tendrá Labubu su propia película animada, gracias a Sony Pictures

Labubu, el adorable y travieso personaje de la serie The Monsters creado por la artista Kasing Lung, tendrá su propia película animada.

La noticia, confirmada por The Hollywood Reporter, señala que el proyecto está siendo desarrollado por Sony Pictures, el estudio detrás de éxitos como Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La alianza entre el fenómeno global de coleccionismo y un estudio de animación de primer nivel consolida el estatus de Labubu como un ícono de la cultura pop global.

La película está en pleno inicio de pre-producción, ya que, según el medio, Sony habría firmado el contrato en esta segunda semana de noviembre, por lo que es muy temprano para afirmar también una fecha de lanzamiento, sin embargo, esta pudiera llegar a finales de 2026 o inicio de 2027, señala milenio.com

Por otro lado, el desarrollo de la película de Labubu sigue la estrategia de Hollywood de transformar juguetes virales en IP cinematográficas, al estilo de Barbie y Hello Kitty. Este enfoque, conocido como “tubería invertida de mercancías”, coloca a los juguetes como fuente original de franquicias.

Sony apunta a replicar el éxito de La Gran Aventura LEGO y Barbie, creando un universo cinematográfico a partir de la serie The Monsters.

Desde su creación por Kasing Lung, los Labubu son unos muñecos que se pueden colgar en bolsas y se han convertido en uno de los art toys más codiciados y reconocibles del mundo del coleccionismo.

Su diseño icónico con orejas puntiagudas, sonrisa traviesa y grandes dientes que lo convierten en un diablillo entrañable es una de las razones por las cuales ha destacado entre el publico.

Los Labubus han trascendido su nicho, consolidándose como ícono de la cultura pop y generando colecciones que se agotan en minutos. Pop Mart genera escasez artificial con cajas ciegas, creando un mercado secundario lucrativo que ha catapultado la popularidad global del art toy.

Por otro lado, también se hicieron famosos debido a que diversidad celebridades han hecho aparición publica con estos muñecos, lo que han hecho propaganda que las ventas hayan incrementado.

La cantante de K-Pop Lisa, de Blackpink, potenció la fama de Labubu al usar los muñecos como accesorios, disparando su reconocimiento internacional y su estatus de lujo.

La película animada de Labubu promete ser una celebración de la creatividad, la cultura del coleccionismo y la capacidad de un pequeño monstruo para conquistar la pantalla grande.