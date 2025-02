Tendrá ‘Los Juegos del Hambre’ adaptación a obra de teatro

Tras el rotundo éxito de la adaptación cinematográfica de Los Juegos del Hambre, la popular saga de libros creada por Suzanne Collins recibirá una nueva adaptación, pero ahora en forma de obra de teatro por uno de los equipos más reconocidos de la industria.

Por medio de un comunicado, Lionsgate anunció la producción de The Hunger Games: On Stage, una adaptación en vivo del primer libro de la saga, que se estrenará en el Troubadour Canary Wharf Theatre el 20 de octubre de 2025. La venta de entradas comenzará el 27 de marzo.

Este proyecto marca la primera incursión de la aclamada historia en el mundo del teatro, y surge después de la expansión de la franquicia con la novela The Ballad of Songbirds and Snakes en 2020 y Reaping on the Sunrise, prevista para el 18 de marzo de este año.

La adaptación teatral estará a cargo del galardonado dramaturgo Conor McPherson, quien promete una versión única y fresca de la historia, distinta a la adaptación cinematográfica. Por otro lado, la dirección estará en manos del reconocido Matthew Dunster, quien buscará crear una experiencia inmersiva y dinámica para el público.

“Estoy encantada de que Los Juegos del Hambre esté en manos del talentoso dramaturgo Conor McPherson y el consumado director Matthew Dunster. Connor ha hecho una adaptación fantástica, que es bastante única en comparación con el guión. Y la puesta en escena inmersiva y dinámica de Matthew le da al público una forma completamente nueva de experimentar la historia”, afirmó la autora Suzanne Collins.