$!Tendrá Michael Jackson película biográfica

Jackson, quien ganó 13 premios Grammy e inició en los Jackson 5 se convirtió en la estrella pop más grande del mundo, murió en 2009 a los 50 años.

Esto es lo que sabe

Antoine Fuqua es el director, Graham King el productor, John Logan es el guionista, Kimberly Hardin es la directora de reparto, y la casa productora Lionsgate será la distribuidora

Fuqua dirigió por última vez Emancipation de Will Smith y está filmando The Equalizer 3 con Denzel Washington. Su larga carrera también ha incluido Training Day, que le valió a Washington un Oscar, así como en los filmes, Logan, Skyfall, Hugo, The Last Samurai y Sweeney Todd.