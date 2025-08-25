Tendrá Ninel Conde su propio podcast llamado ‘Nineleando’

Ninel Conde sorprendió a sus seguidores al anunciar que se sumará al mundo del podcasting. La también conocida como “Bombón Asesino” aseguró que este formato le permitirá mostrar una faceta más cercana y personal, distinta a la que su público suele ver en los escenarios y la televisión.
El podcast llevará por título Nineleando y en su primera temporada tendrá como coanfitrión al conductor Carlos Adyan, con quien mantiene una relación de amistad y complicidad. Ambos buscarán crear un espacio ameno y sin filtros para conversar sobre diversos temas.
De acuerdo con lo adelantado, el primer episodio estará centrado en la experiencia de Ninel dentro del reality La Casa de los Famosos, uno de los momentos más mediáticos de su carrera reciente. La intérprete compartirá vivencias, reflexiones y detalles poco conocidos sobre lo que vivió dentro del programa.
Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno, se espera que el podcast esté disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts y YouTube, con la intención de llegar a una audiencia amplia en México y en la comunidad latina en Estados Unidos, señala elimparcial.com
Con esta incursión, Ninel Conde se suma a la lista de celebridades que han apostado por los podcasts como una forma de conectar directamente con sus fans.
El formato se ha consolidado como una alternativa que permite conversaciones más largas y auténticas, sin las limitaciones de la televisión tradicional.
La expectativa en torno a Nineleando es alta, pues promete mostrar a Ninel en un rol distinto, más íntimo y espontáneo, lo que podría atraer tanto a su público habitual como a nuevos oyentes interesados en conocer a la artista desde otra perspectiva.