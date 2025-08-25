Tendrá Ninel Conde su propio podcast llamado ‘Nineleando’

Ninel Conde sorprendió a sus seguidores al anunciar que se sumará al mundo del podcasting. La también conocida como “Bombón Asesino” aseguró que este formato le permitirá mostrar una faceta más cercana y personal, distinta a la que su público suele ver en los escenarios y la televisión.

El podcast llevará por título Nineleando y en su primera temporada tendrá como coanfitrión al conductor Carlos Adyan, con quien mantiene una relación de amistad y complicidad. Ambos buscarán crear un espacio ameno y sin filtros para conversar sobre diversos temas.

De acuerdo con lo adelantado, el primer episodio estará centrado en la experiencia de Ninel dentro del reality La Casa de los Famosos, uno de los momentos más mediáticos de su carrera reciente. La intérprete compartirá vivencias, reflexiones y detalles poco conocidos sobre lo que vivió dentro del programa.