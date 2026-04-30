Tendrá secuela el filme biográfico de Michael Jackson

De acuerdo con lo dicho, el propio presidente del estudio confirmó que el proyecto seguirá adelante tras el desempeño de la primera película, la cual debutó con cifras históricas a nivel global, detalla milenio.com

En el reciente podcast de Spotify, The Town with Matthew Belloni , el director del estudio Lionsgate, Adam Fogelson, confesó que ya hay luz verde para continuar la historia.

La producción, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, fue concebida desde etapas tempranas con potencial para expandirse más allá de una sola entrega.

El impacto del la película biográfica de Michael Jackson no solo se ha reflejado en la taquilla, también en los planes a futuro del estudio. A pocos días de su estreno, ya se confirmó que la historia del “Rey del Pop” continuará en una segunda película, consolidando el proyecto como una franquicia cinematográfica.

Además, durante la producción original se contempló dividir la historia en más de una parte debido a la extensión del material narrativo, lo que facilitó que la secuela avanzara rápidamente tras el estreno.

Durante el podcast, también se cuestionó si la secuela tocará los temas legas del Rey del Pop, sin embargo, este confesó que no estaba seguro y que, aunque la película original sí lo tomaba en cuenta, se sabe que en estos casos no se pueden usar a la ligera debido a que existe un acuerdo legal entre las acusaciones.

Además, hay que recordar que el final de la película deja claro que habrá continuación, pues la primera entrega no cierra la historia por completo.

En sus escenas finales aparece el mensaje “His story continues” (“Su historia continúa”), una decisión que no fue casual, sino una forma directa de anticipar que la vida del artista seguiría explorándose en otra película.

Este recurso narrativo confirma que el proyecto fue planteado como una historia en expansión desde el inicio. Por otro lado, no se sabe aún con certeza su estreno en cines.

La primera cinta se centra en los inicios de Michael Jackson, desde su infancia con los Jackson 5 hasta su ascenso como estrella global en los años 80.

Esto deja fuera una etapa clave de su vida, que sería abordada en la secuela, incluyendo, su consolidación como figura global en los años 90, su vida personal en una etapa mucho más mediática, las controversias legales que marcaron su carrera.

De hecho, el estudio ha señalado que el material eliminado o no incluido en la primera película podría servir como base para esta segunda parte. El director Antoine Fuqua ha confirmado que durante el rodaje se capturó suficiente material para desarrollar otra película, lo que permitiría avanzar más rápido en su producción.

El desempeño comercial de la película fue clave para acelerar los planes. El biopic logró un estreno global de más de 200 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más fuertes dentro del género musical.

Este resultado no solo aseguró su continuidad, también posicionó la historia de Michael Jackson como una de las más rentables en el cine biográfico reciente.

Más allá de la taquilla, la decisión de hacer una secuela responde a algo evidente: la vida de Michael Jackson abarca demasiados momentos clave como para ser contada en una sola entrega.