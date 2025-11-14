Tendrán Belinda y Sia colaboración navideña para el tema ‘Snowman’

El tema ha sido reconocido por su mensaje de paz y esperanza, elementos asociados tradicionalmente con la temporada decembrina, detalla elimparcial.com

La nueva propuesta consiste en una versión inédita de Snowman, canción lanzada originalmente por Sia en 2017 y que desde entonces ha ganado popularidad, especialmente tras viralizarse en TikTok.

El anuncio fue dado a conocer por Belinda a través de sus redes sociales, donde compartió la noticia que más tarde fue replicada por diversos medios nacionales. La novedad representa un acontecimiento relevante, ya que ambas artistas no trabajaban juntas desde 2006.

La cantante Belinda y la reconocida compositora australiana Sia confirmaron una nueva colaboración musical con temática navideña, generando amplia expectativa entre sus seguidores.

Esta colaboración retoma la relación musical entre las artistas, quienes ya habían coincidido cuando Sia compuso la canción principal de Utopía, álbum que Belinda publicó en 2006. La intérprete de Chandelier confirmó el lanzamiento a través de sus redes sociales, donde escribió.

“Se estrena el viernes a medianoche”. Minutos más tarde, Belinda expresó su emoción con el mensaje: “Necesito un pellizco”.

La comunidad de seguidores respondió con entusiasmo a la noticia. Entre los comentarios que circularon en redes sociales destacaron mensajes como “Belinda, ganando como siempre”, “Yes, con Sia todos los días son Navidad” y “El mejor tema navideño del 2025 está por llegar”.

Algunos usuarios incluso se refirieron a la cantante como “Belinda, la reina de México”, reflejando la expectativa que ha generado la propuesta.

La colaboración con Sia se suma a una serie de apariciones públicas y proyectos artísticos de Belinda en los últimos meses. Durante una función de Mentiras All Stars: Historias del Mentiverso, la artista recibió la visita sorpresa de Amanda Miguel. Ambas subieron al escenario para interpretar Él me mintió, tema emblemático del desengaño amoroso que también forma parte de Mentiras: La Serie.

La interpretación en conjunto destacó entre el público y recordó la presencia constante de Belinda en producciones escénicas y musicales del país.

La unión con Sia posiciona nuevamente a Belinda en el panorama musical global, especialmente en un periodo en el que los lanzamientos navideños adquieren especial relevancia.