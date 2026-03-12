Tendrán los Oscar un menú internacional mexicano

Un menú internacional con miles de botellas de tequila, vino y champaña, y cientos de kilos de caviar, queso y carne saciará a la crema y nata de Hollywood el domingo luego de la entrega de los premios Oscar.

El Baile de los Gobernadores, como se le conoce a la tradicional fiesta que se celebra inmediatamente después de la ceremonia, ofrecerá este año platos tradicionales, como el clásico pastel de pollo del chef Wolfgang Puck, y novedades como una gran estación de sushi a la carta.

“Preparamos unos 25 mil platillos”, explicó quien ha estado a cargo del menú de la fastuosa fiesta por 32 años consecutivos. Puedes elegir comida japonesa, austríaca, o elegir el mejor filete. Puedes disfrutar de toda una variedad de platos, pastas, comida vegana y demás”, agregó mientras flameaba un jugoso corte tomahawk en la presentación del menú a la prensa que se realizó este martes en Hollywood.

La noche más importante de Hollywood no solo se vive en el escenario. Después de la entrega de los galardones, el glamour continúa en una de las celebraciones más exclusivas de la industria: el Premios Óscar culmina con el famoso Baile de los Gobernadores, una fiesta privada donde las estrellas celebran rodeadas de lujo, música... y un menú espectacular que este año tendrá un inesperado sabor mexicano, señala cadenapolitica.com

Tras la ceremonia que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, más de dos mil invitados entre nominados, ganadores y grandes figuras del cine se trasladarán a la fiesta oficial posterior, donde la gastronomía es casi tan protagonista como las estatuillas doradas.

El menú incluirá desde comida japonesa, austríaca, pastas, platos veganos y cortes premium de carne, además del tradicional pastel de pollo, uno de los favoritos de la gala.

Entre las cifras que destacan para la celebración están mil 200 pasteles de pollo elaborados con 22 kilos de trufa negra, mil platos de macarrones con queso, 30 kilos de caviar, 100 kilos de chuletas tomahawk y decenas de kilos de salmón ahumado.