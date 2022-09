Tenoch Huerta confirma que ‘Namor’ será un mutante dentro del UCM

La cinta que reunirá al elenco de la primera cinta de Black Panther , suma razones para ser una de las cintas récord de este 2022 y en tierras mexicanas no será la excepción, principalmente por la adaptación que tendrá el antagonista principal de la película basado en las culturas mesoamericanas, quien será encarnado por el reconocido histrión mexicano, Tenoch Huerta.

Sin duda alguna, una de las cintas más esperadas por el público fanático a los cómics y las historias del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) e inclusive por los no seguidores de los héroes es Black Panther: Wakanda Forever que llegará a los cines el próximo 11 de noviembre de 2022, donde actúa el actor mexicano Tenoch Huerta dando vida a Namor.

Durante una entrevista con Empire, Tenoch Huerta confirmó que Namor es un mutante en el Universo Cinematográfico de Marvel, esto concuerda con los orígenes en los cómics, ya que al personaje se le suele referir como el primero de ellos.

Cabe destacar que Namor será el tercer mutante que aparecerá dentro del UCM de manera oficial, después de que una variante de Charles X (Patrick Stewart) apareciera en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y se tanteara que Kamala Khan (Iman Vellani) podría ser una mutante durante los últimos minutos de Ms. Marvel. Esto sin duda alguna tendrá implicaciones futuras pues, todo apunta, a que en los siguientes Fases de UCM veremos a los nuevos X-Men.

La versión que veremos en la pantalla grande de Namor encarnada por Tenoch Huerta tendrá unos cambios importantes, pues en lugar de ser el gobernante de la Atlántida, reinará las tierras de Talocan, y las ramificaciones de la decisión de T’Challa al final de la primera cinta Black Panther lo atraen a la superficie para revelar la verdad de Wakanda al mundo.

“Después de la revelación de T’Challa al mundo de la verdadera naturaleza de Wakanda al final de Black Panther, Namor cree que Talocan está bajo amenaza. Esa decisión pone en peligro a Talocan. Y Talocan tiene que tomar medidas para protegerse”, resaltó para Empire.

Tenoch Huerta compartirá créditos con Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Dominique Thorne y Martin Freeman.