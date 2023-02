Tenoch superó en la elección a actores como John Boyega y Aldis Hodge, quienes estaban considerados por La mujer rey y Black Adam, respectivamente. Durante su discurso, reiteró que él es producto de una comunidad que le antecedió y pertenece a otras actuales.

“La comunidad de todas las personas que hicieron posible las películas, la comunidad que cruzó la frontera dejando todo atrás para construir una nueva vida en este maravilloso país, de todas las personas que fueron robadas hace 500 años de su tierra natal para estar aquí”, indicó. “Yo soy el resultado de todos ustedes. Y espero que las cosas cambien no sólo aquí, sino en todo el mundo. Somos la cara para detener el fascismo, el racismo y toda esa maldita preocupación”, exclamó Tenoch.

Durante la cena se otorgaron otros premios como al Activista del Año al defensor de los derechos civiles, Derrick Lee Foward, quien es presidente de la unidad de NAACP en Dayton, Ohio; y al Activista Juvenil del Año, otorgado al presidente del Consejo Juvenil de Bloomington-Normal NAACP, Bradley Ross.

A esta noticia se suma el anuncio de que en Avengers: The Kang Dynasty, uno de los estrenos más esperados para la próxima fase del Universo Cinematográfico de Marvel, se contará con la presencia de Tenoch Huerta como “Namor” tras su exitosa presentación en Black Panther: Wakanda Forever. Esto fue revelado por Jeff Loveness, guionista encargado de escribir la quinta película que volverá reunir a los Avengers.

“Namor. Estoy emocionado de escribir Namor”, sentenció sin dar más detalles.

Todavía no hay tantos detalles sobre la nueva producción de Marvel, que verá la luz hasta mayo de 2025, aunque hay algunas pistas que nos deja Ant-Man and the Wasp: Quantumania sobre lo que podría ocurrir, sobre todo en las escenas postcréditos.