Termina Cristian Castro sus estudios de preparatoria

Como bien se dice, nunca es tarde para volver a la escuela y seguir aprendiendo; un claro ejemplo de ello es el cantante Cristian Castro, quien recientemente concluyó sus estudios de preparatoria a sus 51 años y planea hacer su carrera en la UNAM. El intérprete de Azul tendrá su ceremonia de graduación este miércoles 12 de agosto, acompañado de su madre, Verónica Castro, quien será su madrina y prepara una cena en su casa para celebrar el logro de su hijo. “Le pegué, pero Durango, Durango, porque había que hacer una carrera, ¿verdad? Quiero que ustedes se sientan orgullosos de mí”, declaró Cristian Castro ante los medios de comunicación. El cantante adelantó que podría continuar sus estudios de manera presencial en la Máxima Casa de Estudios. El artista aseguró que la preparatoria donde estudió por más de dos años está afiliada a la UNAM y que contará con un “pase directo”, detalla elfinanciero.com

“La verdad, estoy feliz de corazón, porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo. Así que ahí nos vemos en la UNAM”, declaró. Cristian Castro no comenzó desde cero cuando decidió regresar a las aulas. El cantante contó que durante su juventud cursó el primer año de bachillerato, pero dejó pendiente el resto de su formación académica mientras desarrollaba su carrera artística. Décadas después, decidió retomar sus estudios mediante PrepaW y dedicó alrededor de 2 años y medio a completar el bachillerato. Durante este periodo contó con el acompañamiento de Aarón Wornovitzky y Carmina Quevedo, a quienes agradeció por ayudarlo con materias, trabajos, tareas y exámenes.

Cristian Castro al momento de recibir medalla y diploma de preparatoria como graduado.

El proceso no siempre resultó sencillo. Durante la charla con los medios de comunicación, Cristian Castro reconoció que estuvo cerca de desistir y destacó que sus profesores lo convencieron de continuar. “Gracias a Dios, la miss Carmina. Me echó muy buen sermón”, expresó. El cantante también explicó que terminar el bachillerato representaba una preocupación personal desde años atrás. “Poder estudiar como adulto, poder terminar mi preparatoria que tanto me preocupaba y ahora finalmente la estoy pudiendo completar gracias a su ayuda”, señaló Cristian en un testimonio difundido por PrepaW.

Verónica Castro estuvo presente en el evento.