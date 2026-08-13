Termina Cristian Castro sus estudios de preparatoria

Como bien se dice, nunca es tarde para volver a la escuela y seguir aprendiendo; un claro ejemplo de ello es el cantante Cristian Castro, quien recientemente concluyó sus estudios de preparatoria a sus 51 años y planea hacer su carrera en la UNAM.
El intérprete de Azul tendrá su ceremonia de graduación este miércoles 12 de agosto, acompañado de su madre, Verónica Castro, quien será su madrina y prepara una cena en su casa para celebrar el logro de su hijo.
“Le pegué, pero Durango, Durango, porque había que hacer una carrera, ¿verdad? Quiero que ustedes se sientan orgullosos de mí”, declaró Cristian Castro ante los medios de comunicación.
El cantante adelantó que podría continuar sus estudios de manera presencial en la Máxima Casa de Estudios. El artista aseguró que la preparatoria donde estudió por más de dos años está afiliada a la UNAM y que contará con un “pase directo”, detalla elfinanciero.com
“La verdad, estoy feliz de corazón, porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo. Así que ahí nos vemos en la UNAM”, declaró.
Cristian Castro no comenzó desde cero cuando decidió regresar a las aulas. El cantante contó que durante su juventud cursó el primer año de bachillerato, pero dejó pendiente el resto de su formación académica mientras desarrollaba su carrera artística.
Décadas después, decidió retomar sus estudios mediante PrepaW y dedicó alrededor de 2 años y medio a completar el bachillerato. Durante este periodo contó con el acompañamiento de Aarón Wornovitzky y Carmina Quevedo, a quienes agradeció por ayudarlo con materias, trabajos, tareas y exámenes.
El proceso no siempre resultó sencillo. Durante la charla con los medios de comunicación, Cristian Castro reconoció que estuvo cerca de desistir y destacó que sus profesores lo convencieron de continuar. “Gracias a Dios, la miss Carmina. Me echó muy buen sermón”, expresó.
El cantante también explicó que terminar el bachillerato representaba una preocupación personal desde años atrás.
“Poder estudiar como adulto, poder terminar mi preparatoria que tanto me preocupaba y ahora finalmente la estoy pudiendo completar gracias a su ayuda”, señaló Cristian en un testimonio difundido por PrepaW.
Su experiencia también lo llevó a reflexionar sobre los artistas que comienzan sus carreras profesionales desde jóvenes y dejan de lado su formación académica.
“Creo que todos los músicos, todos los cantantes debemos terminar nuestro bachillerato. De alguna manera nos ponemos a trabajar muy jóvenes y perdemos la oportunidad del estudio, de una capacitación verdadera y de alcanzar el nivel académico, digamos, la carrera”, afirmó.
Cristian Castro cursó sus estudios en PrepaW, una preparatoria privada con un modelo de educación a distancia y un programa incorporado a la UNAM.
Esta modalidad le permitió continuar con su preparación académica mientras mantenía sus compromisos profesionales. Durante sus estudios, el cantante habló sobre el nivel de las materias y aseguró que la exigencia académica superó sus expectativas.
“La verdad es que es muy completo el estudio, inclusive creo que excesivo, como lo pide la UNAM. Yo estaba con ganas de que me acreditaran en la UNAM. Ahí estudió mi madre, ahí estudiaron varios de mis amigos y la verdad es que me siento comprometido con la UNAM”, explicó.
Cristian también aseguró que los contenidos que encontró al regresar a las aulas eran diferentes a los que recordaba de sus primeros años como estudiante.
Con la preparatoria concluida, Cristian Castro ya piensa en su siguiente objetivo académico: ingresar a la universidad. El cantante aseguró que PrepaW está afiliada a la UNAM y afirmó que esa condición le permitirá continuar sus estudios en la universidad.
Sin embargo, el hijo de Verónica Castro y Manuel “El Loco” Valdés todavía no decide qué licenciatura quiere cursar. Entre las posibilidades que analiza están la docencia, Administración de Empresas, Contabilidad y alguna carrera relacionada con las Ciencias.
De esas opciones, la docencia parece despertar un interés especial en el cantante por la importancia que concede a los profesores. “La verdad, la docencia me gustaría mucho porque siempre que veo un maestro me parece la persona más valiosa de este mundo”, añadió ante los medios.