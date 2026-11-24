La representante de México, originaria de Jalisco, logró avanzar entre las 30 semifinalistas de la edición 75 de Miss Universo, pero no consiguió un lugar entre las 12 concursantes que continúan en la competencia.

El camino de María Vargas en Miss Universo llegó a su fin luego de que la mexicana quedara fuera del Top 12, pese a haber conseguido avanzar a la primera ronda de semifinales del certamen internacional.

La jalisciense figuró entre las 30 semifinalistas de la edición número 75 del concurso, en una competencia que reunió a representantes de distintos países y en la que Latinoamérica tuvo una presencia destacada, con 13 concursantes dentro de este primer corte.

Sin embargo, su participación terminó en la siguiente selección, cuando la organización anunció a las 12 candidatas que continúan en la contienda por la corona.

Con su eliminación, México se despide de la posibilidad de conquistar un nuevo título en esta edición, luego de que el país llegara con la expectativa de mantener su presencia entre las máximas representantes de la belleza internacional.

Entre las latinoamericanas que consiguieron avanzar al Top 30 estuvieron las representantes de Chile, Cuba, Perú, República Dominicana, Curazao, Ecuador, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Nicaragua, además de México.

María Guadalupe Vargas Naranjo es originaria de Zapopan, Jalisco, y consiguió su pase al concurso internacional después de coronarse como Miss Universe México 2026 el pasado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur.