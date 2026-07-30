Termina la espera, Danna y El Malilla lanzan video del tema ‘Si se acaba el mundo’

La narrativa avanza en escenas paralelas: El Malilla canta mientras se acerca a un vehículo, y una toma enfoca el cuerpo de Danna antes de que ambos aparezcan arreglados, sosteniendo una conversación cargada de química dentro del auto.

El video se estrenó en las plataformas digitales. El clip abre con un timelapse de ambos artistas con ropa hecha jirones y el cuerpo sucio, atrapados en un ascensor rodeado de piezas almacenadas que evocan una bodega o museo.

Danna y El Malilla estrenaron el videoclip oficial de Si se acaba el mundo , la colaboración que desde su lanzamiento el 25 de junio se convirtió en una de las uniones más comentadas entre el pop y el reggaetón mexicano.

La secuencia continúa con los dos artistas frente a un espejo en lo que parece un supermercado. El desenlace llega en una bodega rodeada de frutas exóticas y carne roja cruda, escenario que explica el desaliño del arranque. Ambos terminan con los ojos vendados, señala infobae.com

La dupla tiene raíces en 2025, cuando El Malilla apareció como figura secundaria en el video de Khe Calor de Danna. Ese cruce encendió la expectativa de sus audiencias y derivó en Si se acaba el mundo, publicada a través de Universal Music México.

La canción mezcla reggaetón con pop contemporáneo y construye una narrativa de romance en clave apocalíptica. Fue coescrita por ambos intérpretes junto a Ben Aler, Dahiana Rosenblatt, Enayy y Alex Hoyer. En sus primeras 24 horas en YouTube acumuló más de 83 mil reproducciones y superó los mil comentarios.

Fernando Hernández Flores conocido como “El Malilla” tiene 26 años y es originario de Valle de Chalco, municipio de la periferia de la Ciudad de México. Es la figura central del movimiento conocido como reggaetón mexa y en 2025 se convirtió en el primer acto del género en presentarse en Coachella.

El 25 de julio, en la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy en el Lunario del Auditorio Nacional—, Hernández Flores habló sobre lo que significó trabajar con Danna: “Una estrella desde que tiene ocho años, siete años, y tener una colaboración con ella es un sueño para mí”, dijo.

“Me enseñó un nuevo mundo, porque yo soy reguetonero, soy chacalón... y ahora como artista me abrió la mente y dije: ‘Ah, voy a sacar un popcito yo solo algún día’”, agregó.

La cantante transita la era Lucid Dreams, primer capítulo de su álbum conceptual VISIONS, publicado en abril de 2026. En paralelo avanza un dueto con Belinda, cuyo videoclip se grabó el 5 de julio en la Ciudad de México. Ambas artistas publicaron la frase Dolce Vita en sus historias, que sus seguidores interpretaron como el posible nombre del sencillo.

Detrás de esos proyectos hay uno detenido: la canción a tres voces que Danna, Belinda y Kenia Os grabaron entre agosto y septiembre de 2025. Fue Os quien explicó el freno en el programa radial Cara C de España: “La canción se paró por problemas administrativos”, y precisó que la decisión provino de Sony Music.