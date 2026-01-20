Terminan Karol G y Feid su relación, después de tres años de estar juntos

El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ. La ruptura habría ocurrido hace varios meses y se manejó de forma privada, sin exposición mediática ni conflictos públicos.
“Terminaron discretamente su relación. La ruptura fue amistosa y ambos mantienen una buena relación”, publicó el medio.
Personas cercanas a los artistas indicaron que la llamada “Bichota” y “Ferxxo” quedaron en muy buenos términos y continúan con una comunicación cordial, pese a haber tomado caminos separados en el ámbito sentimental.
Una publicación compartida por TMZ (@tmz_tv)
Los rumores sobre su relación comenzaron en 2021, después de que colaboraran en la canción FRIKI y fueran vistos juntos en distintas ocasiones. Aunque durante meses evitaron confirmar el romance, las apariciones públicas y las interacciones en redes sociales alimentaron las especulaciones entre sus seguidores, señala vanguardia.com
Fue hasta 2023 cuando la intérprete de Tropicoqueta habló abiertamente sobre el tema y describió su relación como una etapa positiva y de acompañamiento mutuo. Desde entonces, las demostraciones de afecto se volvieron frecuentes, al igual que su apoyo durante las giras.
Hasta ahora, ninguno de los dos reguetoneros ha hecho oficial la separación; sin embargo, ambos eliminaron todas las publicaciones en las que aparecían juntos, una señal que para muchos fans confirma que la relación llegó a su fin.