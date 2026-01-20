Terminan Karol G y Feid su relación, después de tres años de estar juntos

El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ. La ruptura habría ocurrido hace varios meses y se manejó de forma privada, sin exposición mediática ni conflictos públicos.

“Terminaron discretamente su relación. La ruptura fue amistosa y ambos mantienen una buena relación”, publicó el medio.

Personas cercanas a los artistas indicaron que la llamada “Bichota” y “Ferxxo” quedaron en muy buenos términos y continúan con una comunicación cordial, pese a haber tomado caminos separados en el ámbito sentimental.