Terminan Megan Fox y Machine Gun Kelly su relación tras revelar su embarazo

En un giro inesperado, Megan Fox y Machine Gun Kelly se separaron a pocos meses de revelarse que esperan a su primer bebé juntos. Fuentes cercanas a los famosos revelaron a TMZ que Megan y el músico terminaron su relación durante el fin de semana de Acción de Gracias mientras estaban juntos en Vail, Colorado.

La fuente aseguró que el motivo de su separación es que Megan encontró material en el teléfono de Machine Gun Kelly que la perturbó y eso la hizo querer que él se fuera del viaje antes de tiempo.

Machine Gun Kelly see fue de Vail antes de lo previsto y, desde entonces, la ex pareja no se ha vuelto a ver y no están juntos en este momento.