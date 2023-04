De acuerdo con varios medios estadounidenses, la cantante Taylor Swift y el actor británico Joe Alwyn, habrían puesto fin a su relación tras seis años hace un par de semanas, pero fue hasta el ocho de abril, que la noticia salió a la luz.

El portal Entertainment Tonight dio a conocer la noticia y señalaron que la ruptura se dio de manera amistosa y no hubo drama de por medio, “La relación había seguido su curso. Es por eso que Alwyn no ha sido visto captado en ningún concierto de The Eras Tour, misma que dio inicio el pasado 17 de marzo.