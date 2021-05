En el teaser presentado en múltiples plataformas, observamos al mismísimo Terry Silver de espaldas, mientras escuchamos algunas cosas relacionadas con las batallas.

“Quien no resiste no puede luchar. Quien no puede respirar no puede luchar. Quien no puede ver no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas”, escuchamos mientras vemos al villano de la tercera película.

Después de ello, observamos un cartel que enuncia “Ahora comienza el verdadero dolor”, pues el regreso de Terry al universo parecía inminente, se había hablado mucho y finalmente se materializó.

“Desde el comienzo de la serie, hemos estado organizando cuidadosamente el momento adecuado para dar rienda suelta al cofundador del dojo Cobra Kai , Terry Silver, de regreso al universo.

Ese momento es ahora. No podemos esperar a que todo el mundo experimente el majestuoso regreso de Thomas Ian Griffith a la franquicia ”, dijeron los productores y escritores ejecutivos Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg a Deadline.

Sin embargo, aún no hay una fecha oficial de estreno de la nueva temporada de Cobra Kai.

La información del portal Deadline apunta a que ésta, junto con nuevas temporadas de You y The Witcher llegarían a finales de año, entre octubre y diciembre.

El elenco de Cobra Kai IV incorporará, además, a los actores Dallas Dupree Young, quien encarnará a Kenny, un joven que ha sufrido de bullying escolar y encuentra en el karate una forma de escape y defensa; mientras que Oona O’Brien dará vida a Devon una joven con mal carácter y temperamental que resultará una talentosa estudiante de karate.