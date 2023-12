Al parece, el lanzamiento del tema no ha sido del todo bien recibido por el público, sobre todo de sus seguidores, quienes llenaron sus redes sociales de críticas como: “Suena a pura melodía de Shakira, originalidad jajajajaja”, “Copiona, feo el nombre además”, “Esta mujer nada de lo que saca le pega, no tiene nada de creatividad ni talento , copiando a Shakira con esta canción que pena”.

Más allá de comentarios positivos, la mexicana recibió muchos mensajes por parte de sus fans de que no les gustó la nueva canción, ya que aseguraron que sólo la lanzó porque es lo que está de moda, aunque no le quede bien ese estilo.

Fue así como inclusos sus fans se sinceraron y de la mejor forma le dijeron que prefieren sus canciones de antes: “Te sigo desde hace muchos años pero siento que no has logrado hacerte un lugar en la música moderna, en los jóvenes de Latinoamérica y es que como que las últimas canciones no son muy acertadas, me sigo quedando con tu discografía más viejita”.