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Thalía sorprende a Yolanda Andrade con una cobija hecha a mano

La cantante tuvo un detalle especial con la conductora, con quien mantiene una amistad de más de cuatro décadas, al regalarle una colcha artesanal elaborada por ella misma
Marisela González |
26/10/2026 15:43
26/10/2026 15:43

La amistad entre Thalía y Yolanda Andrade quedó nuevamente de manifiesto con un regalo muy especial, una cobija tejida a mano por la cantante, quien dedicó varias horas de trabajo a confeccionar la pieza para su amiga.

De acuerdo con información publicada por Infobae, el obsequio requirió 16 madejas de estambre grueso y un proceso artesanal que Thalía compartió con sus seguidores en redes sociales.

La conductora mostró la llegada del paquete y agradeció el detalle de la intérprete, a quien llama cariñosamente “Mu”.

La relación entre ambas se remonta a más de cuatro décadas y también está marcada por recuerdos personales, como las pulseras que compartieron durante su juventud.

En la misma publicación, Andrade mostró un cuadro elaborado por Thalía que reúne objetos y accesorios con valor sentimental para las dos.

El gesto cobra un significado especial en una etapa en la que la conductora ha hablado públicamente sobre sus problemas de salud y el apoyo que ha recibido de sus seres queridos.

En el video que compartió Andrade, aparece Thalía con la enorme cobija hecha a mano, además de mostrar el flete en el que recibió el regalo.

La conductora agradeció el detalle de su amiga, quien no solo dedicó tiempo a elaborar la pieza, sino que también se encargó de enviársela hasta su hogar, convirtiendo el obsequio en una muestra de cariño que compartió con sus seguidores.

  • $!Yolanda Andrade aparece en una foto en su instagram.
    Yolanda Andrade aparece en una foto en su instagram. ( Foto: Instagram)
  • $!Thalía confeccionó una enorme cobija a mano para su amiga Yolanda Andrade, en un gesto que refleja los años de amistad que comparten.
    Thalía confeccionó una enorme cobija a mano para su amiga Yolanda Andrade, en un gesto que refleja los años de amistad que comparten. ( Fotos: Instagram)
#Yolanda Andrade
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