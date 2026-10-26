Thalía sorprende a Yolanda Andrade con una cobija hecha a mano

La amistad entre Thalía y Yolanda Andrade quedó nuevamente de manifiesto con un regalo muy especial, una cobija tejida a mano por la cantante, quien dedicó varias horas de trabajo a confeccionar la pieza para su amiga.

De acuerdo con información publicada por Infobae, el obsequio requirió 16 madejas de estambre grueso y un proceso artesanal que Thalía compartió con sus seguidores en redes sociales.

La conductora mostró la llegada del paquete y agradeció el detalle de la intérprete, a quien llama cariñosamente “Mu”.

La relación entre ambas se remonta a más de cuatro décadas y también está marcada por recuerdos personales, como las pulseras que compartieron durante su juventud.

En la misma publicación, Andrade mostró un cuadro elaborado por Thalía que reúne objetos y accesorios con valor sentimental para las dos.

El gesto cobra un significado especial en una etapa en la que la conductora ha hablado públicamente sobre sus problemas de salud y el apoyo que ha recibido de sus seres queridos.

En el video que compartió Andrade, aparece Thalía con la enorme cobija hecha a mano, además de mostrar el flete en el que recibió el regalo.

La conductora agradeció el detalle de su amiga, quien no solo dedicó tiempo a elaborar la pieza, sino que también se encargó de enviársela hasta su hogar, convirtiendo el obsequio en una muestra de cariño que compartió con sus seguidores.