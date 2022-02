‘The Batman’ revela un nuevo adelanto en el NBA All Star Weekend 2022

El NBA All Star Weekend 2022 ha finalizado esta misma madrugada, después de dos días en los que los amantes del baloncesto han podido disfrutar viendo a los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, el broche de oro no lo ha puesto una canasta, sino Bruce Wayne (Robert Pattinson), que ha decidido descender desde los cielos de Cleveland para compartir un nuevo e intenso tráiler de The Batman, la esperada película, en las pantallas de la ciudad.

“Creo que esta película tiene probablemente al Batman más aterrador que se ha hecho, porque la idea de lo que hace Batman es aterradora. Es una historia de detectives, una película de acción y un thriller psicológico”, comentaba el director de la película, Matt Reeves, el pasado mes de diciembre.