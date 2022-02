Con un concierto previo al partido entre Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams, The Chainsmokers abrió la edición 56 del Super Bowl, el cual fue transmitido de forma íntegra por la plataforma de Tik Tok, en la que se contó con público.

Los asistentes pudieron disfrutar del espectáculo de los teloneros en directo, donde Andrew Taggart y Alex Pall tocaron sus éxitos como Takeaway, Closer, Meet me at our spot y su más reciente tema High, entre otros.