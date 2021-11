The Killers regresa a México en 2022 con su gira ‘Imploding the Mirage Tour’

El grupo conocido por el tema Mr. Brightside tenía contemplado regresar a México en el 2020, sin embargo, en aquel momento no se imaginaron que la emergencia sanitaria duraría tanto tiempo y que tendrían que pausar sus actividades en el escenario por un largo tiempo.

The Killers anunció que regresará a México para el 2022. Por medio de sus redes sociales el grupo estadounidense reveló que llegará a tierra azteca con su gira Imploding the Mirage Tour , en la cual está promocionando su más reciente álbum que lleva el mismo nombre.

¿Cuándo vendrá a México The Killers?

Brandon Flowers y compañía anunciaron que Imploding the Mirage Tour arrancará el 7 de diciembre en Chicago, Estados Unidos y después, hasta abril, continuará en México siendo la primera parada la ciudad de Monterrey, en donde darán dos presentaciones para deleitar a los sus fans del norte del país.

No solo dará concierto para el público regio, también llegará a la Ciudad de México y a Guadalajara, lugares en los que dará un show en cada uno. De esta forma, los intérpretes de Somebody Told Me tendrán una fecha más a las que habían anunciado en 2020, donde sólo pensaban dar tres conciertos.

The Killers no había estado en territorio mexicano desde 2018, cuando llegó con el Wonderful Wonderful Tour, evento que es recordado debido a que subió al escenario a un fan para que tocara con la banda.

The Killers en México: Fechas

Monterrey: 26 y 27 de abril 2022 Arena Monterrey.

Ciudad de México: 29 de abril 2022, Foro Sol

Guadalajara: 1 de mayo 2022, Estadio 3 de Marzo.