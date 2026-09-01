The Warning encabezará el show de medio tiempo del partido de la NFL en México

Como parte del partido de la NFL que se realizará en el Estadio Banorte el próximo 22 de noviembre encabezado por los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, el show de medio tiempo lo protagonizará The Warning.

La banda mexicana de rock integrada por las hermanas Alejandra, Daniela y Paulina Villarreal serán las encargadas de poner la música en el partido.

Mediante un comunicado las hermanas compartieron que están emocionadas de ser parte de este show y además prometen una presentación especial.

“Estamos más que emocionadas de ser parte de este evento de la NFL en nuestro país y en un estadio tan icónico. Amamos la NFL, y cada vez que trabajamos juntos, no podemos esperar para hacerlo de nuevo. Tocar en el espectáculo de medio tiempo durante un partido internacional de domingo por la noche es un privilegio increíble, y no podemos esperar para mostrar a los fans lo que México y su gente tienen para ofrecer”, destacó en un el texto compartido por la NFL.

Adicional, Tim Tubito, director senior de presentación global de juegos, música y entretenimiento de la NFL destacó.

“Ciudad de México tiene una pasión profunda tanto por el fútbol americano como por la música, y The Warning trae la energía, autenticidad y conexión local que buscamos al crear estas presentaciones”.