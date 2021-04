Thunder Force, película de mujeres con superpoderes llega este 9 de abril

En este planeta cada vez hay más villanos y nunca está de más contar con un par de mujeres que tengan superpoderes. Además de eso, éstas son grandes amigas, tanto en la vida real como en la trama. Esta es una de las premisas de Thunder Force, la mejor película que estrenará Netflix este 9 de abril y que si quieres ver diversión, aventura, mucha emoción y mujeres poderosas, entonces no debes perderte.

Si bien la pareja tiene personalidades tremendamente diferentes, ya que Lydia tiene un espíritu libre que salta sin mirar y Emily es una científica meticulosa; su vínculo de amistad de por vida las llevará por sus aventuras.

Con la ayuda de la hija de Emily, Tracy (Taylor Mosby), ambas estarán listas para dar batalla a los malvados “Miscreants”, incluidos “The Crab” (Jason Bateman), “Laser” (Pom Klementieff) y su líder “El Rey” (Bobby Cannavale).

Amistad en el filme y la vida real

McCarthy y Spencer han sido amigas durante más de veinte años, algo que el productor de Thunder Force, Adam Siegel, explica: “Han sido amigas desde que Octavia servía mesas y Melissa hacía improvisación”.

Esa amistad de la vida real fue un componente crucial para lo visto en pantalla. Aunque Thunder Force es una historia sobre dos mujeres que se convierten en superheroínas, en el fondo la película trata sobre la amistad entre Lydia y Emily.

“Creo que es una historia de amor entre nuestros personajes en el sentido de que todas las amistades son una historia de amor”, explicó McCarthy y abundó: “Tienes que amar a tus amigos, incluso con sus altibajos, sólo porque son amigos no significa que no enloquezcan. Pero lo que captura Ben también en el guión es que no importa qué pasa, los amigos siguen ahí uno para el otro”.

Ante esto, Octavia Spencer también detalló qué piensa de su rol.

“Me encanta que sea una amistad para toda la vida historia, especialmente una entre dos mujeres que en realidad son bastante diferentes. Ben conoce nuestra historia juntas y conecta un poco de eso en la trama”, precisó.

Mujeres reales con las que se identificaron

Con la amistad de McCarthy y Spencer como un ingrediente, ambas se identificaron mucho con sus personajes. Ante esto, Spencer dijo sobre Lydia, personaje de McCarthy, como toda mujer. “Ella trabaja duro, es divertida, rudimentaria, contundente y una persona que literalmente quieres a tu lado en una pelea en el patio de la escuela o en un bar”, delineó y McCarthy abundó que Lydia no trata de ser alguien correcta, así es su esencia, es una buena persona.

En tanto, Octavia Spencer refirió sobre Emily, su personaje, que “Me encanta que Emily no es una científica loca. Ella es algo así como un científico enojado porque mientras ella quiere ayudar a la sociedad creando superpoderes para luchar contra los malhechores, allí es una parte de ella quiere venganza porque mataron a sus padres”.

Thunder Force llega a la plataforma de Netflix este viernes 9 de abril. Espérala desde ya y disfruta de los superpoderes de dos mujeres.