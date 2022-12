Como parte de las medidas reparatorias, Ticketmaster señaló que aquellos afectados que contaban con boletos reales y adquiridos a través de canales oficiales, y a quienes conforme al registro electrónico no hayan podido acceder al concierto, se les reembolsará el costo total del boleto para el evento.

La boletera Ticketmaster ofreció una disculpa a aquellas personas afectadas que no pudieron acceder al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca.

Su comunicado culminó con una reiterada disculpa a las y los asistentes que no pudieron ingresar al primero de dos conciertos que realizó el puertorriqueño Bad Bunny en la Ciudad de México.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, informó a través de su cuenta de Twitter la notificación solicitada a Ticketmaster, exhortando también a los consumidores afectados a que formalicen sus quejas a través del teléfono 55-5568-8722.

“A reserva de que se presenten y atendamos reclamos formales ante esta Procuraduría por problemas con los boletos de acceso al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, Profeco ha solicitado a Ticketmaster un informe en el que explique qué es lo que ha provocado esta situación con los boletos, la cual ha sido reportada a través de redes sociales y medios de comunicación”, detalló la Profeco en un comunicado.

Por su parte, el Estadio Azteca emitió un comunicado relacionado a lo ocurrido, mencionando que los casos de duplicación y falsificación de entradas para el concierto es un asunto ajeno al lugar.

“Para garantizar la seguridad de todos los asistentes al concierto de Bad Bunny, se cancelaron dichos accesos [duplicados y fraudulentos] y se extremaron todas las medidas con apoyo de seguridad privada y de la SSPC [Secretaría de Seguridad y Protección Ciudana]”, añadió el “Coloso de Santa Úrsula”.En su comunicado también señalaron que los afectos deben de interponer su queja directamente con la boletera; mientras que, por su lado, solicitarán informe a Ticketmaster sobre lo ocurrido y “evaluará las acciones que correspondan”.

‘Un concierto sin ti’: Fanáticos de Bad Bunny se quedan afuera del Azteca

Cientos de fanáticos denunciaron a través de redes sociales que les negaron el acceso al Estadio Azteca, donde se realizará el primer concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, por problemas con sus boletos, a pesar de que los compraron a través de Ticketmaster.

“NO nos dejan accesar a pesar de comprar mis boletos directos de ticketmaster NO me dejan acceder diciendo que NO pasan, quiero su apoyo por favor, la solución que dan es irnos a destronar e ir a un ticketmaster y regresar”, escribieron desde la cuenta de Twitter BadbinnyMex.

Las personas que han sido regresadas es porque su boleto no pasa, fue duplicado, se los quitaron o no existe.

En los videos compartidos a través de Twitter se observa a cientos de personas intentando ingresar al Estadio Azteca y reclamando por la legitimidad de sus boletos, algunos comprado en preventa.