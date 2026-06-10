Tiene Bad Bunny encuentro privado con el Papa León XIV

La noticia rápidamente se volvió tendencia internacional debido a que ambos personajes coincidieron en la capital española durante los mismos días. Mientras el pontífice realizaba una visita apostólica a España, el intérprete de Debí Tirar Más Fotos se encontraba ofreciendo una serie de conciertos multitudinarios dentro de su gira mundial.

Madrid fue escenario de una reunión que pocos imaginaban, pero que durante semanas generó rumores y especulaciones en redes sociales. El papa León XIV y el cantante puertorriqueño Bad Bunny sostuvieron un encuentro privado en el estadio Santiago Bernabéu, un hecho que finalmente fue confirmado por el Vaticano.

Lo que comenzó como una posibilidad comentada por medios españoles terminó convirtiéndose en una realidad que captó la atención tanto de seguidores de la música como de fieles católicos, señala elimparcial.com

De acuerdo con información confirmada por el Vaticano, la reunión ocurrió en el estadio Santiago Bernabéu, donde León XIV participó en diversas actividades religiosas como parte de su visita a Madrid.

Bad Bunny acudió al recinto acompañado por familiares y personas cercanas. Según la información difundida por la Santa Sede, ambos intercambiaron algunas palabras durante una audiencia privada que se desarrolló con total discreción.

Aunque no se han publicado fotografías oficiales del encuentro, diversos medios señalaron que sí fueron tomadas algunas imágenes por miembros de la comitiva papal y asistentes presentes en el lugar, sin embargo, hasta ahora ninguna ha sido difundida públicamente.

La posibilidad de que ambos se reunieran comenzó a discutirse desde finales de mayo, cuando se confirmó que la visita oficial del Papa a España coincidiría con la residencia de conciertos que Bad Bunny realiza en Madrid.

Incluso, representantes de la industria musical y miembros de la Conferencia Episcopal Española habían dejado abierta la posibilidad de que ambos pudieran encontrarse durante esos días.

La expectativa creció debido al enorme impacto mediático que ambos generan por separado. Por un lado, León XIV logró reunir a cientos de miles de personas durante los eventos religiosos organizados en la capital española. Por otro, Bad Bunny ha convocado a cientos de miles de asistentes en sus presentaciones, convirtiéndose en uno de los artistas más exitosos del momento.

Aunque actualmente es una de las figuras más influyentes de la música urbana, Bad Bunny ha hablado en diversas ocasiones sobre su formación religiosa.

El artista puertorriqueño creció en una familia católica y durante su infancia participó como monaguillo y miembro del coro de su iglesia local. Si bien ha explicado que actualmente no se considera un católico practicante, también ha manifestado que mantiene sus creencias religiosas.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el propio cantante mostró interés en conocer personalmente al pontífice durante la visita papal a España. La reunión terminó concretándose en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid y bajo estrictas medidas de privacidad.

Curiosamente, antes del encuentro, el nombre del cantante ya había aparecido en declaraciones del propio Papa.

Durante una conversación con periodistas que cubrían su viaje a España, León XIV fue cuestionado sobre la coincidencia de su visita con los conciertos del artista puertorriqueño.

Con sentido del humor, el pontífice reconoció la enorme popularidad del cantante entre los jóvenes. “Pienso que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero también pienso que habrá algunos que dirán que están aquí para ver al Papa”.